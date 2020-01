Australian Open: Thiem startet gegen Franzosen Mannarino

Dominic Thiem eröffnet seine siebenten Australian Open gegen den Franzosen Adrian Mannarino. Dies hat die am Donnerstag erfolgte Auslosung des mit umgerechnet mit 44,01 Mio. Euro dotierten Tennis-Grand-Slam-Turniers in Melbourne ergeben. Erster möglicher gesetzter Gegner wäre in Runde drei Taylor Fritz (USA-29).

Der als Nummer 5 gesetzte Thiem befindet sich auf dem Ast des topgesetzten Rafael Nadal, auf den er im Achtelfinale treffen würde.