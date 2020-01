Australian Open: Novak steht im Hauptbewerb, Haas schied aus

Unterschiedlich haben sich am Samstag der Niederösterreicher Dennis Novak und die Oberösterreicherin Barbara Haas in der dritten und letzten Qualifikationsrunde des Tennis-Grand-Slam-Turniers Australian Open geschlagen. Während Novak den Japaner Hiroki Moriya in zwei Sätzen besiegte, schied Haas gegen die Belgierin Greet Minnen klar aus.

Novak gewann gegen Moriya 7:6 (7/5), 6:2 und erreichte damit den Einzel-Hauptbewerb der Männer, bei dem Österreich auch mit dem als Nummer fünf gesetzten Dominic Thiem vertreten ist. Der Niederösterreicher startet zu Wochenbeginn gegen den Franzosen Adrian Mannarino. Haas hatte hingegen gegen Minnen keine Chance. Sie unterlag 2:6, 1:6.