Federer macht mit Tsonga kurzen Prozess

Eine geballte Faust, ein stolzer Blick in Richtung seines neuen Trainers Stefan Edberg und die Gewissheit einer tollen Performance. Roger Federer zeigte am Montag in Melbourne, dass man ihn besser noch nicht vorzeitig zum alten Eisen zählt. In weniger als zwei Stunden demontierte Federer Jo-Wilfried Tsonga mit 6:3,7:5,6:4 und trifft nun im Viertelfinal-Hit auf Andy Murray.

Federer war zurecht sehr zufrieden mit seiner Leistung. "Ich glaube nicht, dass ich meinen Aufschlag abgeben musste gegen einen sehr guten Spieler", sagte der 32-jährige Schweizer, der auch froh ist, nach seinen verpatzten Auftritten in Wimbledon und bei den US Open wieder in einem Major-Viertelfinale zu stehen. Es ist übrigens sein 41. Viertelfinale in seinem 59. Grand-Slam-Turnier und er hat damit mit Jimmy Connors gleichgezogen.

"Ich weiß, dass ich definitiv in die richtige Richtung gehe. Ich hatte eine tolle Off-Season, in der ich nicht härter hätte arbeiten können", betonte Federer, der auch keinerlei Zweifel mehr an sich hat. Dieses Selbstvertrauen wird er gegen Murray auch brauchen, immerhin weist er gegen den Schotten eine 9:11-Bilanz auf. Das bisher letzte Aufeinandertreffen hatte Murray just in Melbourne gewonnen - im Halbfinale 2013 in fünf Sätzen.