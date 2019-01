Australian Open: Eine griechische Heldensaga

Roger Federer wird es allmählich ein bisserl anzipfen. Es ist ja nett, wenn immer mehr Tennistalente sagen, dass er immer ihr Idol gewesen sei. Aber wenn er immer öfter der Nebendarsteller ist, wenn Bubenträume wahr werden ...

Nach 17 Siegen in Folge in Melbourne fand der 37-jährige Maestro gestern seinen Meister in einem 20-jährigen Griechen. Stefanos Tsitsipas heißt dieser, und er schickte den Titelverteidiger und 20-fachen Major-Sieger mit 62 Winnern und einem 6:7-7:6-7:5-7:6-Sieg nach Hause.

Und die Fans? Die einen waren traurig, die anderen jubelten in der Rod Laver Arena beziehungsweise vor den Toren. Die anderen, das sind vor allem Griechen, die eine große Fangemeinschaft in Melbourne bilden. Für sie war der 20. Jänner fast so etwas wie ein neuer Staatsfeiertag. Immerhin schaffte es „Stef“, wie er kurz genannt wird, als erster Grieche in ein Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Es werden wohl noch ein paar Exil-Griechen mehr werden, wenn Tsitsipas auf den Spanier Roberto Bautista Agut trifft, der mit dem Kroaten Marin Cilic den zweiten Vorjahresfinalisten heimschickte.