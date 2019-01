Australian Open: Das Wichtigste zum Grand-Slam-Auftakt

Am Montag starten die Tennis-Stars mit den Australian Open so richtig in die neue Saison hinein. In der großen KURIER-Vorschau sind all die Punkte aufgelistet, auf die es 2019 in Melbourne ankommt.

Der Abschied

Schon vor den ersten Aufschlägen sorgte ein Brite für Schlagzeilen. Andy Murray, ehemalige Nummer eins, kündigte unter Tränen an, dass er zum letzten Mal als Spieler die Australian Open beehrt. Der 31-Jährige leidet seit 20 Monaten unter Hüftschmerzen, auch eine Operation im Vorjahr brachte keine Genesung. „Ich habe mit meinem Team gesprochen und gesagt, dass ich so nicht weitermachen kann“, sagt Murray. Wenn nicht in Melbourne, so ist spätestens im Juli nach Wimbledon Schluss.