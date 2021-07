Auch Scharapowa scheitert früh

Bei den Herren gab es vorerst keine Überraschungen am achten Spieltag des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres: Der topgesetzte Rafael Nadal kämpfte den stark spielenden Japaner Kei Nishikori mit 7:6(3),7:5,7:6(3) nieder. Er musste in der Rod-Laver-Arena erstmals in diesem Turnier ein Aufschlag-Game abgeben. Nishikori egalisierte im dritten Satz noch ein 1:4, verlor dann aber doch auch das zweite Tiebreak. Nadal trifft nun im Viertelfinale auf die große bulgarische Hoffnung Grigor Dimitrow.

Andy Murray zeigte im Achtelfinale gegen den französischen Lucky Loser Stephane Robert Nerven. Nachdem er im dritten Satz Matchbälle vergeben hatte und in den vierten Satz musste, schmiss er seinen Schläger frustriert zu Boden. Nach seinem ersten Satzverlust im Turnier fing sich der Schotte aber schnell und gewann 6:1,6:2,6:7(6),6:2. Robert war übrigens der erste Lucky Loser überhaupt im Achtelfinale im Melbourne Park.

Murray trifft nun in einem echten Schlager auf Roger Federer, der dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga im Achtelfinale keine Chance ließ und sich klar und deutlich mit 6:3,7:5,6:4 durchsetzte.