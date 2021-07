Auftakt für das unmögliche Fußball-Team

Am Donnerstag, tritt das britische Team zum ersten Mal an. Gegner ist Senegal – nicht in London, sondern am home ground von Ryan Giggs, dem ehrenwerten Old Trafford in Manchester. Tickets waren nicht einmal mehr für Reporter zu bekommen. Weil die Spiele ja offiziell erst am Freitag eröffnet werden, sind die vorgezogenen Fußballspiele ein gefundenes Fressen für die Medien.



Immerhin geht es auch um die Ehre: Vor genau 100 Jahren war Großbritannien Fußball-Olympiasieger. Und vier Jahre davor – 1908 in London – ebenfalls. Damals unter anderem mit einem 12:1 gegen Schweden.