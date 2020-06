Auch Kanu-Damen holen keine Medaille

Durch den im Vorjahr in Szeged errungenen WM-Titel war die Erwartungshaltung in Österreich allerdings eine höhere. Schuring/ Schwarz hätten zu den Retterinnen der Nation werden und die ersten medaillenlosen Spiele seit Tokio 1964 verhindern sollen. "Wir sind mental eine gute Schiene gefahren", versicherte Schuring. "Wir haben uns trotzdem gut auf unser Rennen konzentriert. Natürlich hätten wir uns auch eine Medaille gewünscht."



0,785 Sekunden fehlten am Ende. "Das hört sich wenig an, in der Kanuwelt ist das aber doch relativ deutlich", gestand die 34-jährige Schuring. "Wir haben gewusst, dass für eine Medaille alles passen muss, wir hätten ein 100 Prozent optimales Rennen gebraucht." Das war es nicht ganz. "Den Start haben wir ein bisschen verpatzt", erklärte die sieben Jahre jüngere Schwarz. "Der fünfte Platz war realistisch, die Leistung hat sicher gepasst."



Gegen die Topfavoriten war es bei strahlendem Sonnenschein allerdings zu wenig. Die Deutschen siegten vor den Ungarinnen Katalin Kovacs/Natasa Douchev-Janics, die ihr drittes Olympia-Gold in Serie verpassten, sowie den Polinnen Karolina Naja/ Beata Mikolajczyk. Vor den Österreicherinnen landete auch noch das Boot aus China. "Die anderen waren knallhart schnell", erklärte Österreichs Sportkoordinator Günther Briedl.