Atzenbrugg: Garantie für Spitzen-Golf

Der große Wunsch der Veranstalter in Atzenbrugg ist in Erfüllung gegangen: Ein Österreicher soll am Finaltag in einem der letzten beiden Flights noch um eine Spitzenposition kämpfen können. Bernd Wiesberger, Österreichs bester Golfer, hielt Wort und schlug sich prächtig.

Ansonsten blickt Christian Guzy, der Präsident des Diamond Country Club, auf eine turbulente Woche zurück. "Wir müssen heuer erstmals von nur drei Turniertagen sprechen", sagt der Niederösterreicher. Zu verregnet war Tag der erste Bewerbstag – aber: "Ein großes Lob an das Organisationsteam und das Green-Keeping. Ohne ihren Einsatz hätte das Turnier wohl ins Wasser fallen müssen." 350 Personen zählt die Administration im dritten Jahr.

"Die Kontinuität macht sich bezahlt. Und diese ist dank des Hauptsponsors auch in den kommenden beiden Jahren sichergestellt", sagt Guzy. Lyoness garantiert bis 2014 eine Mindest-Dotation von einer Million Euro, der Termin im Juli wird beibehalten. Damit wird das Turnier die bestdotierte Einzel-Sportveranstaltung in Österreich bleiben. "Die Lyoness Open sind unser Haupt-Event. Alle anderen Investitionen sind darauf abgestimmt", sagt Guzy, der als Gesellschafter in der neu gegründeten Golf Event GmbH, die das Turnier ausrichtet, noch mehr Einfluss auf die großen Entscheidungen hat. Elf Millionen Euro hat der Immobilienentwickler bisher in die Infrastruktur fließen lassen, der zweite Championship-Kurs wird in zwei Jahren fertiggestellt werden, ein Hotel ist in Planung.

Mit etwas Verspätung hat Österreichs Wirtschaft die Golf-Szene schätzen gelernt, doch mittlerweile ist der VIP-Klub prächtig gefüllt. Guzy: "Das Turnier wird in 50 Länder der Welt übertragen. Wie viele Sportarten in Österreich schaffen so eine Medienpräsenz?"