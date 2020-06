ATP-Turnier in Wien gesichert

Jürgen Melzer, der sein Hüftleiden überwunden hat und sich nächste Woche auf Rasen in s’Hertogenbosch auf Wimbledon vorbereiten wird, ist ebenso in Wien mit dabei. Thomas Muster auch irgendwie. Aber nur als Turnierbotschafter, nicht als Spieler. "Nein, die Sache ist beendet und darf nicht immer aufgewärmt werden." Was macht er dann dort? "Zu meinen Aufgaben zählt es, Dinge hinter den Kulissen zu besprechen", sagt der 44-Jährige, der nicht rund, aber g’sund ausschaut. "Seit ich im Winter aufgehört hab’, habe ich höchstens eineinhalb Kilo zugenommen."