ATP-Turnier in Kitzbühel gesichert

Das ATP-Tennisturnier in Kitzbühel ist nach der diesjährigen Auflage für weitere zehn gesichert. Die Veranstalter in Kitzbühel gaben bekannt, dass der Vertrag von Lizenzgeber Octagon für zehn Jahre verlängert wurde. "Das ist wie ein Geburtstagsgeschenk zu unserem 70.", sagte Herbert Günther, der Präsident des Kitzbüheler Tennisclubs (KTC).

Während der vergangenen US Open in New York begannen die Verhandlungen mit Octagon, kürzlich wurden die Verträge unterzeichnet. "Das ist eine Riesenauszeichnung für uns. Mit einem Zehnjahresvertrag kann man was daraus machen, auch hinsichtlich längerfristiger Verträge", sagte Günther.

Kitzbühel feiert heuer "70 Jahre Turniertradition", das ATP-Turnier geht von 27. Juli bis 2. August in Szene. Den Auftakt macht eine große Gala, zu der alle ehemaligen Sieger und Persönlichkeiten, die dieses Turnier geprägt haben, eingeladen werden. "Die ATP hilft uns dabei, denn Tradition ist ein großes Thema." Ansonsten wäre es auch möglich gewesen, dass das Turnier nach Russland oder Asien abgewandert wäre.