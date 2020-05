Keine Rechenspiele von Peya und Soares

Für Alexander Peya und seinen brasilianischen Partner Bruno Soares geht es am Freitag (nicht vor 19 Uhr MEZ/ live ORF Sport +) um das Erreichen des Halbfinales beim Jahresabschluss in London. Das als Nummer zwei gesetzte Duo trifft im letzten Match der Gruppe B auf die bisher ungeschlagenen Spanier David Marrero und Fernando Verdasco. Die Arithmetik im Round-Robin-Modus macht klare Prognosen schwierig.

„Ich habe gar keine Ahnung, was wir jetzt rechnerisch brauchen, um weiterzukommen. Wir müssen unsere nächste Partie glatt und positiv bestreiten, und dann sehen wir unterm Strich, was dabei rauskommt“, meinte Peya nach dem Drei-Satz-Sieg über die spanischen Titelverteidiger Marcel Granollers und Marc Lopez.

Kommt es zur Situation, dass drei Doppel gleich viele Punkte haben, dann entscheiden nicht etwa die direkten Begegnungen, sondern der höhere Prozentsatz an Satz- bzw. in weiterer Folge Game-Gewinnen. Deshalb steht fest: Sollten Peya/ Soares gegen Marrero/ Verdasco gewinnen, wären sie im Halbfinale. Auch eine Niederlage in drei Sätzen würde ausreichen – falls sich Granollers/ Lopez gegen Paes/Stepanek durchsetzen sollten.