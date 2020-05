Armstrong fürchtet vor dem Prozess seinen Ruin

Nach der in den USA üblichen " Whistleblower"-Vereinbarung könnte der Kronzeuge Landis, der spät geständige und dann gesperrte Tour-de-France-Sieger von 2006, ein Drittel der Summe für sich beanspruchen. Armstrong hatte beim vom Staat mit rund 40 Millionen Dollar Steuergeld finanzierten US-Postal-Team von 1996 bis 2004 seine ersten sechs Tour-Erfolge eingefahren - und dabei gegen die Doping-Richtlinien verstoßen.

Angeblich hatten die Sponsoren keine Ahnung von den vertragswidrigen Manipulationen, die Armstrong im Jänner 2013 in einem TV-Interview öffentlich gemacht hatte. Daraufhin waren ihm alle sieben Toursiege aberkannt worden.

"Wenn ich verliere, sitzen wir hier nicht mehr an diesem Tisch, in diesem Haus, in gar keinem Haus", sagte Armstrong den Reportern der englischen Zeitung "The Telegraph" in Aspen. In Schadensersatz-Prozessen hatte Armstrong nach seiner Überführung und dem anschließenden Geständnis bereits über zehn Millionen Dollar (8,87 Mio. Euro) verloren. Ihm seien nach eigenen Worten außerdem Sponsorengelder von 75 Millionen Dollar (66,50 Mio. Euro) verloren gegangen.