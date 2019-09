Antonio Brown, oder: Vom Helden zum Buhmann

Chaos-Profi Antonio Brown hüpfte jubelnd durch den Garten, die New England Patriots feierten ihren Transfercoup und viele Football-Fans konnten es kaum fassen: Super-Bowl-Champion New England hatte schon vor seinem Eröffnungskick in der NFL für Furore gesorgt, indem es am 8. September Wide Receiver Brown, den besten Passempfänger der National Football League, für ein Jahr unter Vertrag nahm, nachdem sich der sportlich überragende, aber menschlich schwierige Profi erfolgreich aus seinem Kontrakt in Oakland gerüpelt hatte. „Ich bin frei!“, schrie Brown in einem Youtube-Video.

Elf Tage und ein Spiel mit den Patriots später (43:0 gegen die Miami Dolphins) war alles anders und Brown seinen Job schon wieder los. Seine frühere Fitnesstrainerin gab an, der mittlerweile 31-Jährige habe sie im Mai 2018 in Miami vergewaltigt, und schon 2017 habe ein sexueller Übergriff stattgefunden. Die Frau reichte Klage ein.