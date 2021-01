Angezählt: Schatten über Österreichs Boxsport

Der Ausschluss

„Praktisch ist der gesamte A-Kader gegangen“ sagt Dzambekov. „Wie wenn bei einem Fußballteam die Spieler gehen und der Trainer bleibt“, vergleicht Rumpler. Nader sieht’s anders. „Ein paar Spieler sind weg. Der ÖBV-Kader umfasst nach wie vor 26 Sportler.“

Die Gründe für die Offensive

„Wir sind vergeblich ständig die Hierarchien beim Verband rauf- und runtergegangen, um auf die massiven Probleme rund um Nader aufmerksam zu machen. Jetzt reicht’s“, sagt Rumpler. ÖBV-Präsident Daniel Fleissner sieht dies nicht so. „Wir haben sie im Oktober in einer Vorstandssitzung aufgefordert, Beweise zu bringen, was bis heute nicht geschah.“ Danach hätten die Boxer „unerfüllbare Forderungen gestellt.“