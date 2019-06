Andy Murray: Die Rückkehr des King of Queens

Dennoch hoffen die Fans, dass er in zwei Wochen auch in Wimbledon aufschlägt und auch dort den Doppelbewerb auffettet. Dort, wo er der britischen Sportlerseele schon Segen brachte. Zwei seiner drei Major-Titel holte er auf dem ehrwürdigen Rasen des All England Lawn Tennis and Croquet Club, 2013 triumphierte als erster Brite seit 1936, 2016 wiederholte er diesen Erfolg. Und ebenfalls in Wimbledon holte er sich olympisches Gold. Auch 2016 war er in Rio de Janeiro nicht zu schlagen. Grund genug also, jahrelang in einem Atemzug mit den Herren Novak Djokovic, mit dem er im Jahr 2016 alles in Grund und Tennisboden spielte, Rafael Nadal und Roger Federer genannt werden.

Dass er überhaupt wieder zurückkommt, gleicht einem kleinen Wunder. Murray hatte sich Ende Januar zum zweiten Mal binnen eines Jahres einer Operation an der rechten Hüfte unterzogen. Dabei wurde ihm ein Hüftgelenk aus Metall eingesetzt. „Ich bin dankbar, dass ich überhaupt wieder gehen kann und aus dem Bett komme“, sagt Murray.