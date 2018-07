Anderson wirft Federer aus dem Wimbledon-Viertelfinale

Titelverteidiger Roger Federer ist am Mittwoch im Viertelfinale des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon gegen den Südafrikaner Kevin Anderson ausgeschieden. Der achtfache Sieger des Rasen-Klassikers hatte im dritten Satz einen Matchball vorgefunden, gab die Partie aber noch aus der Hand. Anderson siegte letztlich nach 4:13 Stunden 2:6, 6:7(5),7:5,6:4,13:11.

Seine große Chance zum Sieg vergab Federer bei 5:4 und Aufschlag Anderson im dritten Durchgang, als er den Matchball nicht nutzen konnte. Der als Nummer 8 gesetzte Anderson profitierte dabei von einer verzogenen Rückhand seines Gegners bei einem schwierigen Passierball-Versuch. Der US-Open-Finalist des Vorjahres hatte davor gegen den aktuellen Weltranglisten-Zweiten noch nie einen Satz gewonnen.

Federer startet stark

Bis zum Verlust des dritten Satzes hatte Federer in Wimbledon seit dem vor zwei Jahren gegen Milos Raonic verlorenen Halbfinale 34 Sätze in Folge gewonnen. Er war auf dem für ihn ungewohnten Court 1, auf dem er erstmals seit 2015 wieder einmal spielte, glänzend gestartet, hatte Anderson gleich im ersten Satz gebreakt und den ersten Satz in nur 26 Minuten gewonnen. Danach steigerte sich Anderson aber kontinuierlich, während Federer vor allem mit der Vorhand mehr Fehler als gewöhnlich unterliefen.

Zum 0:2 im zweiten Satz musste der Favorit erstmals nach 85 gewonnenen Aufschlagsspielen wieder einmal seinen Service abgeben. Zuletzt war ihm das im Viertelfinale 2017 gegen den Tschechen Tomas Berdych passiert. Federer konterte aber mit einem Break zum 2:3 und ging nach einem soliden Tiebreak mit 2:0 Sätzen in Führung. Weitere Breaks gelangen ihm gegen den starken Aufschläger Anderson (28 Asse) aber nicht mehr.

So nah und doch so fern

Dem reichte in den übrigen Sätzen jeweils ein gewonnenes Returnspiel. Im epischen fünften Satz war Federer zunächst etwas näher an der Entscheidung. Er kam bei 4:3 zum lange Zeit einzigen Breakball, den Anderson aber mit einem Servicewinner abwehrte. Mehrere Male fehlten ihm in der Folge nur zwei Punkte zum Sieg.

Nachdem er siebenmal erfolgreich gegen den Matchverlust aufgeschlagen hatte, war es aber Anderson, dem zum 12:11 das entscheidende Break gelang. Federer wurde dabei sein einziger Doppelfehler im Spiel zum Verhängnis. Anderson nutzte den sich dadurch ergebenen Breakball. Ein Spiel später verwertete er mit einem Servicepunkt seinen ersten Matchball. Im Halbfinale trifft der 32-Jährige auf den US-Amerikaner John Isner (9) oder den Kanadier Milos Raonic (13).

Federer verlor erst zum zweiten Mal in Wimbledon eine Partie nach einer 2:0-Satzführung - nach 2011 gegen Jo-Wilfried Tsonga, ebenfalls im Viertelfinale. Bei einem Grand-Slam-Turnier war ihm das wenig später auch noch im Halbfinale der US Open gegen Novak Djokovic passiert. Für den Rekord-Gewinner an Grand-Slam-Turnieren war es um den neunten Wimbledon-Einzeltitel gegangen, womit er die Bestmarke der US-Amerikanerin Martina Navratilova eingestellt hätte.

Djokovic schlägt Nishikori

Novak Djokovic stand schon zuvor als erster Halbfinalist des Tennis-Klassikers von Wimbledon fest. Der als Nummer zwölf gesetzte Serbe bezwang am Mittwoch Kei Nishikori (JPN-24) 6:3,3:6,6:2,6:2. Es ist sein erstes Grand-Slam-Halbfinale seit September 2016. Nächster Gegner des 12-fachen Grand-Slam-Siegers ist entweder Rafael Nadal (ESP) oder Juan Martin del Potro (ARG).

Die entscheidende Phase spielte sich Mitte des dritten Satzes ab, als Nishikori beim Stand von 2:2 und 0:40 drei Breakbälle nicht nutzen konnte. Danach gewann er nur noch zwei Games.