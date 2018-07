Anderson nach Sechs-Stunden-Thriller im Wimbledon-Finale

Der südafrikanische Tennisprofi Kevin Anderson hat seinen Erfolgslauf in Wimbledon prolongiert und das Finale des Rasen-Grand-Slam-Turniers erreicht. Nach seinem Sieg im Viertelfinale gegen den achtmaligen Sieger Roger Federer setzte sich der 32-Jährige gegen den US-Amerikaner John Isner im zweitlängsten Spiel aller Zeiten in Wimbledon erneut in fünf Sätzen 7:6(6),6:7(5),6:7(9),6:4,26:24 durch.

Der verwertete Matchball nach 6:36 Stunden beendete zudem das längste Wimbledon-Halbfinale der Geschichte. Im Kampf um seinen ersten Grand-Slam-Titel trifft die Nummer acht der Weltrangliste am Sonntag mit dem Spanier Rafael Nadal (2) oder dem Serben Novak Djokovic (3) jedenfalls auf einen mehrfachen Wimbledon-Sieger. Für Anderson ist es das zweite Grand-Slam-Finale nach den US Open 2017.