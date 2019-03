Amstettner Angriff auf die höchste Football-Liga

Verstärkung

Aber auch auf dem Spielersektor gab es für Amstetten einiges zu tun. Neben zwei österreichischen Spielern verpflichteten die Thunder den deutschen Runningback Patrick Poetsch. Der 29-Jährige hatte unter anderem bereits Verpflichtungen in der kanadischen sowie in der amerikanischen College-Football-Liga.

Aber auch im eigenen Umfeld fischten die Amstettner nach einigen „Rohdiamanten“, wie Waldbauer erklärt: „Wir haben bereits in den vergangenen Jahren immer wieder Einsteigerkurse gemacht, um neue Spieler für den Sport zu finden. Das haben wir auch in diesem Jahr gemacht und so einige Spieler für die AFL gewinnen können.“