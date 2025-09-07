Vikings im Finale: Die erste Herausforderung war die Anreise

Es ist so weit, der Saison-Höhepunkt steht unmittelbar bevor: Die Vienna Vikings treffen am Sonntag im Finale der European League of Football (ELF) auf Stuttgart Surge. Für die Wiener geht es in ihrem dritten Finale in vier Jahren um den zweiten Titel nach 2022. Vor bis zu 40.000 Fans in der MHP-Arena von Stuttgart trifft Vikings-Coach Chris Calaycay auf einen seiner besten Freunde: Jordan Neuman arbeitete 2011 bis 2013 unter ihm in Wien, jetzt ist er Headcoach in Stuttgart.

Für die Wiener ging das Final-Abenteuer schon am gestrigen Samstag los. Kurioserweise gelten die Wikinger im Endspiel als Heim-Team – obwohl man in Stuttgart gegen Stuttgart spielt. Nichtsdestotrotz musste man irgendwie in die Schwaben-Metropole kommen. Und da war schon vor dem Finale eine wahre (logistische) Meisterleistung notwendig. 90 Leute und eine Tonne Die schnellste und auch im Hinblick auf die Spielvorbereitung angenehmste Art zu reisen, ist das Fliegen. Was wiederum eine organisatorische Herausforderung mit sich bringt. Ein Football-Team umfasst deutlich mehr Leute, als eine Fußball-Mannschaft. Zudem gibt es mehr an Ausrüstung zu transportieren. Lenard Oberladstätter, Director Football Operations bei den Vikings, weiß ein Lied davon zu singen.

Das erste Problem beim Final-Trip stellte der Faktor Zeit dar. „Wir haben erst sieben Tage vorher das Halbfinale gewonnen und fix gewusst, dass wir im Endspiel stehen. Das macht es schon ein bisschen kompliziert.“ Natürlich will man den Spielern das Reisen so angenehm wie möglich machen. „Das war diesmal ein bisschen leichter, weil wir nicht wie sonst Linie, sondern Charter fliegen“, erklärt Oberladstätter. Die Vikings-Delegation umfasst rund 90 Leute. „53 aktive Spieler, ca. 20 Coaches, Medical-Team, Media-Team, Operations-Team, Equipment-Team und noch circa zehn inaktive Spieler.“ Aufgefüllt wird der Flieger mit Fans, die die Mannschaft im Stadion unterstützen wollen.