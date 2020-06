Österreich verliert EM-Finalkrimi

Eigentlich war es ein Freudentag für den österreichischen Football-Sport. Der Nationalmannschaft gelang mit Silber bei der Europameisterschaft der größte Erfolg der Geschichte. 27.000 Zuschauer feuerten das beherzt spielende Team im Wiener Ernst-Happel-Stadion an. So viele Menschen hatten in Österreich noch nie ein Football-Spiel gesehen. Die Begeisterung war groß.

Trotzdem kauerten Österreichs Footballer nach der Partie verzweifelt auf dem Rasen. Viele der harten Männer ließen ihren Tränen freien Lauf. Deutschland gewann nach Verlängerung mit 30:27 und verteidigte damit den Titel. Noch auf dem Spielfeld versammelte Headcoach Jakob Dieplinger seine Mannschaft um sich und appellierte, ein Team zu bleiben. "Wir können stolz darauf sein, was wir erreicht haben."

Die Deutschen begannen stark und kauften den Österreichern die Schneid ab. Noch im ersten Viertel gingen sie mit 14:0 in Führung. Doch Österreich kämpfte sich zurück, schrieb erstmals im zweiten Viertel an. Zuerst stellte Christopher Kappel mit einem Fieldgoal auf 3:14. Der erste Touchdown entsprang einer Kombination zweier Vikings-Spieler: Quarterback Christoph Gross gelang ein perfekter Wurf, Laurinho Walch fing den Ball sicher. Mit 9:14 ging es in die Halbzeitpause.

Im vierten Viertel ging Österreich erstmals in Führung, die Deutschen glichen per Fieldgoal zum 17:17 aus. In der Verlängerung hatten die Deutschen dann das bessere Ende für sich.