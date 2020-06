Österreich misst sich mit einem US-College-Team

Am 30. Mai beginnt sie bereits, die Football-EM in Graz und St. Pölten mit dem Finale am 7. Juni im Ernst-Happel-Stadion. Für Österreich läuft die letzte Phase der Vorbereitung: Im letzten Test vor dem Ernstfall bekommen es die Männer von Headcoach Jakob Dieplinger ("das Finale ist unser Ziel") mit einem US-Team zu tun. Das Claremont McKenna College aus der Division III absolviert derzeit eine zehntägige Europa-Tour. Am Sonntag (15 Uhr) steigt auf der Hohen Warte gegen die Amerikaner die Turkish Airlines Bowl.

Das Duell gegen die "Stags" ist für Dieplinger der ideale Gradmesser für die EM: "Wir wollen gegen diesen Gegner auf hohem Niveau gut zusammenspielen. Vor allem mit den Startern wollen wir möglichst rasch dort wieder anschließen, wo wir im letzten Camp waren." Dennoch sollen alle Kaderspieler zum Einsatz kommen, um letzte Aufschlüsse vor dem Auftaktspiel gegen Dänemark (31. Mai, 19.00, in der UPC-Arena Graz) zu gewinnen. Die Einnahmen des Spiels werden gemäß der langjährigen Charity-Bowl-Tradition gespendet – an die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien.