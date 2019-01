Tom Brady ist mit 41 Jahren noch nicht satt

Vor sieben Tagen kämpfte Tom Brady mit seinem Team, den New England Patriots, um seinen sechsten Super-Bowl-Einzug. Und dieser gelang ihm auch. Die Patriots zogen nach einem Sieg gegen die Kansas City Chiefs in das NFL-Finale, das am 3. Februar 2019 in Atlanta gegen die Los Angeles Rams stattfindet.

Auf die Frage ob er nach dem 53. Superbowl seine Karriere beenden will, antwortete er mit "noch nicht". Brady sagt, dass er bis zu seinem 45. Lebensjahr spielen wird.