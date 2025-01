Vom Feuer vertrieben: Dann siegten die Rams in den NFL-Play-offs

Die wegen der heftigen Brände aus ihrem Stadion vertriebenen Los Angeles Rams haben sich in den NFL-Play-offs gegen die Minnesota Vikings durchgesetzt und können weiter von der Super Bowl träumen. Das 27:9 gegen die Vikings fand im Stadion der Arizona Cardinals statt, weil es in der Metropole in Kalifornien durch Feuer zu großer Zerstörung kam, die Luftqualität schlecht und die Belastung von Einsatzkräften hoch ist.