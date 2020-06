Ein Auswärtsspiel auf dem Trainingsplatz

Die Reise zum Auswärtsspiel bei den Prague Black Panthers können sich die Raiffeisen Vikings sparen. Denn gespielt wird Samstag (16.00) auf dem Trainingsplatz der Wiener in der Ravelinstraße (11. Bezirk), da der Heimplatz der Prager in zu schlechtem Zustand ist. Zudem hält sich das Interesse der tschechischen Fans in Grenzen.

Die Kosten für das Spiel in Wien tragen natürlich die Panthers, die Einnahmen gehen allerdings auch an die Tschechen. "Es ist super, dass wir uns die Fahrt sparen", sagt Vikings-Headcoach Chris Calaycay. "Finanziell und sportlich ist das ein Vorteil."

Wichtig: Saisonkarten der Vikings-Fans gelten für dieses Spiel nicht.