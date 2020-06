Deutlicher Vikings-Sieg über die Dragons

Auch ein nicht so toller Tag der Raiffeisen Vikings ist immer noch viel zu viel für so manchen Gegner. Der Liga-Favorit setzte sich am Sonntag trotz unnötiger Strafen gegen den drei Viertel lang inferioren Lokalrivalen Danube Dragons souverän mit 62:35 durch und verteidigte Platz eins.

Die Partie in Stadlau hatte noch gar nicht recht angefangen, da lagen die Dragons schon 0:6 zurück – Benjamin Bubik hatte nach einer Interception den ersten Touchdown gescort (diesen und die weiteren Extrapunkte erzielte Daum). Und so ging es weiter: Thaller und Lewis stellten auf 0:21. Zwar konnte Pongratz nach Pass von Dally auf 6:21 verkürzen (Extrapunkte Dragons von Knaller), doch auch im zweiten Viertel dominierten die Wikinger. Zweifel, zwei Mal Lewis und Walch stellten auf 47:7, Daum erkickte seinen sechsten Extrapunkt zum 48:7 – so ging’s in die Pause.

Nach der Pause verkürzte Ruthner auf 13:48, doch es blieb vorerst ein Strohfeuer: Thaller und Holzinger stellten auf 14:62. Dann kam Haider, und schon hieß es 28:62, Ogun traf noch zum 35:62, doch damit war der Stadlauer Offensivdrang erschöpft.

Bereits am Freitag geht es für die Vikings mit dem Heimspiel gegen die Mödlinger Rangers weiter (18 Uhr), die Dragons sind am Samstag (17 Uhr) in Innsbruck.