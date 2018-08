Am Tag danach überwog bei Dadic Freude über Bestleistung

Das Hauptaugenmerk in der Vorbereitung auf das nächste Jahr wird auf die Stabilisierung gelegt. "Im Training muss ich die Technik so weit stabilisieren, dass es im Wettkampf passt. An dem werden wir arbeiten. Wir werden uns mit allen Trainern zusammensetzen, was wir brauchen. Das haben wir letztes Jahr nicht gemacht. Es geht darum, wo muss ich im März sein, wo muss ich im Mai sein, wo im August", sprach sie den gezielten Formaufbau an.

Noch Luft nach oben

Neben Unfried, der die Gesamtleitung innehat, sowie für die Hürden und 200 m zuständig ist, besteht das Trainerteam um Dadic noch aus Inga Babakowa (Hoch), Wolfgang Adler (Weit, 800 m), Klaus Moser (Kugel) und Elisabeth Eberl (Speer). Um 135 Punkte verbesserte Dadic in Berlin ihre Bestleistung, und das obwohl sie in fünf der sieben Disziplinen nicht ganz nicht zufrieden war.

Es sei noch so viel Platz nach oben. "Philipp hat vor Berlin gesagt, 'Ivi, wir reisen hier an und du kannst zwischen 6.600 und 6.700 Punkten machen'. Das muss mir bewusst sein, davor muss ich mich nicht fürchten. Ich weiß, dass ich das kann, es ist nur eine Frage der Zeit." Sie müsse überall noch konstanter werden. "Einige Disziplinen passen, aber ich muss halt auf Abruf Sachen können. Wie der Speer oder die Kugel. Ich habe noch zwei Jahre Zeit, 2020 wird ganz wichtig, dass ich ganz konstant bin", hat sie die Olympischen Spiele in Tokio im Visier. "Schäfer zum Beispiel ist nirgends besser als ich, aber konstanter. Das war noch ihr Vorteil."