Alle fünf ÖSV-Adler qualifiziert

Alle fünf Österreicher werden am Samstag im Skispringer-WM-Bewerb von der Normalschanze in Predazzo dabei sein. Gregor Schlierenzauer hatte seinen Platz fix, das Quartett Manuel Fettner (7./100,0 m), Wolfgang Loitzl (8./99,0), Titelverteidiger Thomas Morgenstern (19./98,5) und Stefan Kraft (24./94.5) schaffte am Freitag die Qualifikation souverän.

Bester der Qualifikation war der Norweger Tom Hilde (103 m), aus dem Kreis der Top Ten erreichte Olympiasieger Simon Ammann (SUI) mit 102,5 m die größte Weite. Weltcup-Spitzenreiter Schlierenzauer landete bei 98,5 m.