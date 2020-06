Premiere bei der Tour de France

Noch sind sechs Monate Zeit, bis die 102. Auflage der Tour de France über die Bühne geht, eine Entscheidung ist aber bereits jetzt gefallen: Und zwar jene, welche Teams mit Wildcards ausgestattet werden. Und dabei kommt es zu einer Premiere. Erstmals wird ein Profi-Radteam aus Afrika am Start stehen, denn eine der fünf Wildcards geht an den südafrikanischen Rennstall MTN-Qhubeka. Dies gab Tour-Veranstalter Christian Prudhomme am Mittwoch bekannt.

Neben den 17 World-Tour-Teams, die automatisch eingeladen, erhielten wie erwartet auch die drei französischen Zweitliga-Rennställe Bretagne-Seche, Cofidis und Europcar eine Tour-Einladung. Die fünfte Wildcard ging an das Deutsche Team Bora-Argon 18, bei dem mit Youngster Patrick Konrad und Daniel Schorn auch zwei Österreicher unter Vertrag stehen. Dazu fungiert Christian Pömer als einer der Sportdirektoren.