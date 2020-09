Ärger vor Basketball-Comeback: "Ganz deppate, leichtsinnige Aussagen"

Man setzt auf Schnelltests

Mit alps:health hat die BSL einen medizinischen Partner an Bord. Covid-19-Antigen-Schnelltests sollen laut Geschäftsführer Markus Fido binnen weniger Minuten zu Ergebnissen führen. Aktuell würden die Vereine alle vier Wochen testen, mithilfe von alps:health soll der Intervall künftig auf alle 14 Tage reduziert werden. Sobald die Schnelltests verfügbar seien, würden auch die Schiedsrichter wöchentlich getestet. Das soll "ab kommender Woche" der Fall sein, so Wiesmann.

Der langjährige TV-Partner Sky wird auch 2020/21 ein BSL-Spiel pro Runde live übertragen. Aufgrund der unsicheren Situation und der möglichen kurzfristigen Absage von Begegnungen soll auch stets eine "Ersatzpartie" definiert werden.

Stellvertretend für alle Vereine hat Michael Dittrich, Obmann der Flyers Wels, am Mittwoch in einer Aussendung an die Fans appelliert, die in die Hallen kommen wollen. "Bitte setzen Sie sich ausschließlich auf den ihnen zugewiesenen Sitzplatz und nicht auf andere womöglich freie Plätze. Bitte tragen Sie den MNS-Schutz und halten Sie Abstand. Nur wenn alle zusammenhelfen, wird es Bundesliga-Basketball mit Zuschauern geben!"