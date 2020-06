Güssing übernimmt Führung

Die Güssing Knights haben am Montagabend in der neunten H1-Runde der Herren-Basketball-Liga (ABL) mit einem 86:79-(39:33)-Erfolg über die Swans Gmunden, die die dritte Niederlage in Folge bezogen, die Führung wieder übernommen. Punktegleich Zweiter sind die Bulls Kapfenberg, die es mit der Niederlage am Sonntag bei Vienna verpasst haben, an der Spitze zu bleiben.

In der zehnten und letzten Runde am kommenden Sonntag kommt es zwischen Kapfenberg und Güssing zum direkten Duell um Platz eins vor dem Play-off-Start.

Ergebnisse der 9. Runde:

Dukes Klosterneuburg - WBC Wels 83:87 n.V. (41:34)

BC Vienna - Bulls Kapfenberg 75:65 (45:26)

Güssing Knights - Swans Gmunden 86:79 (39:33)

Nächste Runde:

Sonntag, 06.04.2014

BC Vienna - Dukes Klosterneuburg 17.00

Swans Gmunden - WBC Wels 17.00

Bulls Kapfenberg - Güssing Knights 19.00