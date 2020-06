32 Österreicher auf Medaillenjagd

Noch elf Tage, dann wird es in London wieder für 4200 Sportler ernst. Am 29. August beginnen die XIV. Paralympischen Spiele, bei denen sich Athleten aus 160 Nationen in 20 Sportarten messen. Darunter auch der beinamputierte Leichtathlet Oscar Pistorius (Sa), der bereits bei Olympia in London im Einsatz war.

Für Österreich sind 32 Sportler in neun Disziplinen am Start. „Medaillenlos werden wir nicht bleiben, davon bin ich überzeugt“, sagte Teammanager Walter Pfaller wenige Stunden vor der Verabschiedung durch Bundespräsident Heinz Fischer am Donnerstag. In Peking 2008 holte Österreich sechs Medaillen (vier Mal Gold).

