30 Punkte in 30 Minuten: NBA-Superstar Curry weiter in Bestform

Andere Koryphäen demonstrierten an diesem Abend ebenfalls ihre Sonderklasse. So freute sich Giannis Antetokounmpo über einen Sieg seiner Milwaukee Bucks und 43 Punkte, die seinen persönlichen Arbeitsnachweis darstellten. 125:115 bezwangen die Bucks in ihrer eigenen Halle die Detroit Pistons, dabei kam der Grieche schon in der ersten Hälfte auf 30 Punkte - so viele wie noch nie in seiner Karriere zur Halbzeit. Der wertvollste Spieler (MVP) der Vorsaison beendete das Match zudem mit neun Rebounds und vier Assists.