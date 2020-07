25-jähriger Innsbrucker turnt sich ins Buch der Rekorde

Der „Russen-Wendeschwung“ ist ein komplexes Turnelement am Pferd, das auch am Boden geturnt werden kann. Es existiert in den internationalen Wertungsvorschriften des Weltturnverbandes FIG in mehreren Abstufungen, abhängig von der Wiederholungszahl.

Schwindelgefühl

Fabian Leimlehner, der Sportdirektor der Kunstturner erklärt: „Die Schwierigkeit liegt darin, bei so vielen Drehungen um die eigene Körperachse gegen den Schwindel anzukämpfen und nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Jeder kann sich 35 Mal im Stehen drehen. Dann bekommt man ein wenig das Gefühl dafür, wie sich das auswirkt.“

Der neue Weltrekordhalter Daniel Kopeinik war „sehr zufrieden, dass alles so funktioniert hat, wie geplant. Alle von Guiness zur Rekord-Anerkennung benötigten Kriterien zu erfüllen, war ein mehrmonatiger aufwändiger Prozess. Jetzt warte ich gespannt auf Herausforderer und die entstehenden Battles.“