25.000 Menschen müssen dem Sport weichen

In der Stadt am Zuckerhut tickt die Uhr. Weniger als 1000 Tage sind es noch bis zur Fußball-WM 2014, und in Rio de Janeiro soll das Finale ausgetragen werden. Auch die Olympischen Spiele 2016 rücken immer näher. Die Stadt muss sich sputen, will sie die ehrgeizigen Infrastrukturprojekte rechtzeitig umsetzen. Dabei ist die Stadtverwaltung nicht zimperlich mit der Wahl der Mittel - Menschenrechtler prangern die Zwangsumsiedlungen in den Favelas an. "Wir machen das Maracanã-Stadion wohl hässlich", sagt Francicleide da Souza, die nach einem Grund für die Umsiedlungen sucht und keinen findet. Sie musste in den vergangenen Monaten mitansehen, wie ein Nachbar nach dem anderen "Metrô Mangueira" verließ, das Armenviertel nahe dem legendären Stadion.



"Jeder Weggang schwächt unseren Kampf fürs Hierbleiben", räumt die Präsidentin des Anwohnervereins ein und richtet heftige Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung. "Sie haben uns gesagt, wer nicht unterschreibt, hat nachher gar keine Rechte." Viele stimmten der Umsiedlung zu. Gut die Hälfte der 700 Familien zog weg - in die benachbarte Siedlung Mangueira I oder in das 45 Kilometer entfernte Cosmos.