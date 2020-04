2020 ohne Tennis-Turniere? Daran glaubt keiner

Aufhorchen ließ jüngst der Wimbledon-Boss mit einem Blick in die Glaskugel: Für Richard Lewis ist ein kompletter Ausfall der restlichen Tennis-Saison möglich. Sein Turnier wurde ja bereits abgesagt.

Kein Turnier mehr also im Jahr 2020? Profitieren würde davon wohl nur Novak Djokovic. Der Serbe würde im Oktober Roger Federer in der Hitliste mit den meisten Wochen an der Spitze ablösen, der Schweizer hält bei 310.

Doch in Österreich hofft und glaubt man, dass Mister Lewis falsch liegt. Mitte Juni soll entschieden werden, wann und unter welchen Bedingungen weitergespielt wird.

Ende Juli stünden die Generali Open in Kitzbühel auf dem Programm. „Wir haben in alle Richtungen kein Denkverbot. Wir können nur die Basis schaffen, dass unter welchen Voraussetzungen auch immer in Kitzbühel gespielt werden kann. Wir glauben daran“, sagt Turnierboss Alexander Antonitsch.