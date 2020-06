16-Jährige schneller als Lochte

Die höchsten Wellen im Aquatics Center schlug am ersten Tag der Schwimm-Bewerbe eine 16-jährige Chinesin: Ye Shiwen gewann die 400 Meter Lagen in Weltrekordzeit und war im Endspurt sogar schneller als kurz zuvor die US-Giganten Ryan Lochte und Michael Phelps.

Auf dem Weg zum Weltrekord brauchte sie für die letzten 50 Meter Freistil 28,93 Sekunden – und war 17 Hundertstelsekunden schneller als Lochte bei seinem souveränen Gold-Rennen. Auf der vorletzten Länge war sie acht Zehntel besser als Phelps. So etwas gelang einer Frau noch nie.

Diese neue Dominanz wirft Fragen auf, nachdem vor knapp zwei Jahrzehnten Dutzende chinesische Schwimmer bei Doping-Kontrollen aufgeflogen waren. "Wir trainieren sehr gut, auf sehr wissenschaftlicher Basis, deswegen haben wir uns so verbessert", sagte Ye Shiwen über die Gründe für die Leistungssprünge. 2011 hatte sie bei ihrer Heim-WM in Schanghai als 15-Jährige die 200 Meter Lagen gewonnen. Dieser Sieg dürfte ihr in London ebenfalls nicht zu nehmen sein.