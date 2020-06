Gegen alle Ängste: Wir verbessern Österreich

Aber die Globalisierung und die Verschiebung der wirtschaftlichen Macht aus dem Westen in den asiatischen Raum lassen keinen Platz für den Blick zurück. Noch haben wir in Europa die wertvollen Marken, nach denen die neuen Mittelschichten Chinas gieren, aber die Produktion wandert schon Richtung Osten. Umgekehrt gehen aufstrebende Asiaten in die USA, wo noch immer die besten Unis stehen. In Afrika investieren die Chinesen, bei der Energie sind wir im Würgegriff der Russen. Was bleibt für Europa?

Der Wohlstand in Österreich ist jedenfalls nicht mehr selbstverständlich. Aber mit Ängsten kommen wir nicht weiter. Mit neuen Ideen, besseren Schulen, eine effizienten Verwaltung aber schon. Darum geht es dem KURIER mit einer großen Aktion: "Wir verbessern Österreich." Wir – das sind nicht die Redakteure des KURIER – wir, das sind Sie, die Leserinnen und Leser. Ihre Ideen für Verbesserungen bei der Bildung, im Gesundheitssystem, in Wirtschaft und Politik wollen wir in den nächsten Monaten sammeln und mit Experten diskutieren. Am Ende wollen wir ein Papier erarbeiten, das wir der Bundesregierung und dem Parlament vorlegen wollen. Jammern war gestern – jetzt sind die Leserinnen und Leser am Wort. Gemeinsam verbessern wir Österreich.

Mehr Informationen unter https://kurier.at/leseramwort