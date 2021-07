Wochenende: Erlebnisse für die Ewigkeit

Zeit ist das größte Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können. Wenn sich die Erwachsenen einen Tag zu hundert Prozent ihrem Kind widmen, ist das eine Erinnerung fürs Leben. Solche Erlebnisse sind für KURIER-Family-Coach Martina Leibovici-Mühlberger wichtig für eine gute Eltern-Kind-Beziehung: "Nicht nur für kleine Kinder, sondern besonders für Teenager. So schafft man eine gute Gesprächsmöglichkeit." Und eine kurze Auszeit aus dem Alltags-Hamsterrad.

Geo-Caching Wandern im Wald finden manche Kinder einfach nur langweilig. Mit dem Handy wird es zur digitalen Schnitzeljagd. Apps wie "c:geo" zeigen, wo am Weg vorbereitete Aufgaben auf die Kinder warten.

Rafting-Tour Eltern sind nicht so uncool, wie Kinder glauben. Das können sie bei einer Rafting-Tour oder beim Downhill-Scootern unter Beweis stellen. Auf der "Zipline" düsen Kinder ab zehn Jahren vom steirischen Stoderzinken mit 115 km/h ins Tal.

Lagerfeuer Unter freiem Himmel ein Feuer machen und Würstel braten. Klingt simpel – doch Abenteuer müssen nicht teuer sein. Das Lagerfeuer beruhigt und animiert dazu, über sich zu erzählen – über Träume, Wünsche und Geheimnisse.

Sternenzelt Wer gemeinsam in einer urigen Berghütte ohne Fließwasser übernachtet, hat viel Zeit zum Reden. Besonders Naturverbundene übernachten unterm Sternenzelt. Mit der App "Sky Map" können Sie am Himmel mehr Sternbilder erkennen und erklären als nur den großen Wagen.

Touristen-Tag Es muss nicht immer London oder Paris sein. Ein Tag als Tourist in der eigenen Stadt ist nicht minder unterhaltsam. Mit dem Stadtführer die Tour vorbereiten und per Segway oder Kutsche Geheimplätze auskundschaften.

In die Arbeit Mehr Zeit als mit den Kindern verbringen die meisten Eltern mit den Kollegen. Wer als Kind einmal den ganzen Tag mit Mama oder Papa im Büro oder auf Achse sein darf, fühlt sich als "Großer" und kann mit den Eltern fachsimpeln. Dafür eignet sich etwa der schulfreie 2. November.

Pfeil und Bogen Ritter oder Indianer spielen – das gefällt jedem Kind. Pfeil und Bogen kann man selber basteln: Haselnuss-Äste eignen sich am besten. Anleitungen gibt es online, etwa auf YouTube.

Verkehrter Tag Drehen Sie die Zeit um. Nach dem Abendessen geht es zu einer Nachtwanderung mit Taschenlampen. Um Mitternacht gibt es frisches Popcorn zu einem spannenden Film. Dann wird lange geschlafen und zu Mittag gefrühstückt.

Zeitkapsel Eine Inspiration aus US-Teenie-Filmen: Was würde man gerne in eine Zeitkapsel hineingeben, die in zehn Jahren wieder ausgegraben wird? Machen Sie eine Familienkiste und graben Sie sie später wieder aus. Oder hinterlassen Sie sie den Enkelkindern.

Baumhaus Echte Handwerker bauen mit ihren Kindern ein Baumhaus. Dort kann man es sich den ganzen Sommer einrichten. Weniger Begabte stecken ein ferngesteuertes Modellauto zusammen. Auch ein Legoroboter kann eine Herausforderung sein – nicht nur für Männer.

