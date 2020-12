Kaum wiederzuerkennen: Michelle Pfeiffer wagt Typveränderung mit neuer Haarfarbe

Seit dem Beginn ihrer Karriere kennt man Schauspielerin Michelle Pfeiffer eigentlich mit blonden Haaren. Für ihren neuen Film, die schwarze Komödie "French Exit", hat die 62-Jährige nun jedoch Mut zur Veränderung bewiesen.

Michelle Pfeiffer zeigt sich mit roten Haaren

Auf einem Selfie zeigt Pfeiffer ihre Typveränderung. Auf dem Foto ist sie mit langen, roten Haaren zu sehen. "Frances Price werden", schreibt sie dazu und lächelt verschmitzt in die Kamera.

In "French Exit" spielt Pfeiffer besagte New Yorker Persönlichkeit, die vom Rest eines Erbes lebt und schließlich mit ihrem Sohn und einer Katze nach Paris zieht. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Patrick deWitt und soll Anfang 2021 in die Kinos kommen.