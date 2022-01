Karrieremeldung: Florian Lieke wird Content Marketing Manager bei k-digital

Der gebürtige Bayer absolvierte sein Masterstudium in Sales & Innovation Management an der HTW Berlin. Während seines Studiums wirkte er als Werkstudent und Trainee in verschiedenen Bereichen und Tochtergesellschaften des Lufthansakonzerns mit. Seine Karriere startete er als Consultant & Managing Editor Content, Social & Online Marketing bei einer nationalen Markenagentur. So betreute er rund drei Jahre lang den Onlineauftritt diverser Großkunden wie Austrian Airlines. Seit Oktober 2021 ergänzt er nun das Content-Marketing-Team bei k-digital. Der Premium-Publisher bietet ein sicheres Umfeld für die werbetreibende Wirtschaft, garantiert die erfolgreiche Abwicklung von Werbekampagnen und verzeichnet stetiges Wachstum an Reichweite und Werbebuchungen.