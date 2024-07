Content Marketing Manager*in (w/m/d)

Du entwickelst proaktiv Content-Produkte und Leistungsportfolios weiter und arbeitest aktiv am internen Wissensaustausch mit.

Du pflegst den Content in unser CMS inkl. Bebilderung ein und nimmst SEO-Optimierungen vor.

Du hast exzellente Deutschkenntnisse mit perfekter Rechtschreibung, Talent für Storytelling und Freude an der Gestaltung von Inhalten.

Wir bieten für diese Position ein Mindestbruttojahresgehalt in Höhe von rund € 35.000,- All-In auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Abhängig von Deiner Erfahrung ist eine Überzahlung natürlich möglich. Sende Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail mit dem Betreff „Bewerbung: Content Marketing Manager*in“ z.H.v. Martina Zadina an martina.zadina@k-digital.at oder nutze unser Online-Bewerbungsportal.