ROMY 2022: Anna-Theresa Lallitsch, nominiert in der Kategorie Sport

Anna-Theresa Lallitsch war 2021 die erste Frau, die ein Männerfußballspiel bei einem großen Turnier live kommentiert. Vor drei Jahren saß die 28-Jährige als erste Frau in Österreich bei einem Fußballspiel live vor dem Mikro, ein Frauen-Cup-Semifinale. Es folgten viele Frauen-Spiele, aber auch die Burschen-U-17-WM, die 2. Männer-Liga und zuletzt die Klub-WM der Männer. Nun aber war sie erstmals bei einer Männer-EM am Mikro - eine Vorreiterrolle, für die sie heuer für eine ROMY nominiert ist.

"Es ist nicht ganz einfach für mich, mich in dieser Rolle zu sehen, da ich vom Menschenschlag her gar nicht so bin. Allerdings werde ich von vielen Mädchen und Frauen darauf angesprochen. Da wird mir das bewusst, daher nehme ich das sehr ernst und freue mich darüber", sagte Lallitsch dem KURIER damals. Und: "Ich weiß nicht, wo steht, dass sich Frauen im Fußball nicht auskennen können."

Mit 19 hatte die aus Hausmannstätten südlich von Graz stammende Lallitsch begonnen, Spiele für Sehbehinderte zu kommentieren. Der Beginn ihrer Laufbahn beim ORF. Im Zweitonkanal des ORF war und ist sie neben dem Live Sport (wie z.B. Olympische Sommer- und Winterspiele, Ski alpin, Nordische WM) auch bei Unterhaltungsprogrammen wie Dancing Stars im Einsatz.

Den Sport-Kommentar sieht sie nicht mehr als reine Männerdomäne. "Mit Kristina Inhof, Alina Zellhofer oder Karoline Rath-Zobernig habe ich bereits Kolleginnen, um nur die drei zu nennen. Und es werden stetig mehr."