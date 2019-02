Der ORF gibt den ROMY-Nominierten eine große Spielwiese

Das ROMY-Voting ist eröffnet. Wer sich noch nicht für seine Favoriten entschieden hat, kann sich die nominierten Schauspieler und Schauspielerinnen in den nächsten Wochen im ORF noch einmal in aller Ruhe ansehen:

Robert Palfrader ist am Montag (4. März) in ORFeins im Staffelfinale von „Walking on Sunshine“ als Wetter-Moderator zu sehen und am Mittwoch (6. März) als Portier in Teil zwei von „Das Sacher“ in ORF2.

Proschat Madani ist ebenfalls bei „Walking on Sunshine“ vertreten und als Anwältin in einem Dakapo von „Die Vorstadtweiber“ ab 11. März in ORFeins.

Am Dienstag (5. März) ist Fritz Karl in „El Chicko“ in ORFeins, am Mittwoch (6. März) im Historiendrama „ Käthe Kruse“ in ORF2 zu sehen.

Paula Beer ist in ORFeins in der Finanz-Thriller-Serie „Bad Banks“ zu sehen (am 6., 7. und 9. März jeweils in Doppelfolgen).