"Wundergarten": Graz stemmt neues Museum aus dem Schloßberg

Seit Juli wird gebaut - am Dienstag wurde zu einer ersten Baustellenbesichtigung in das künftige Schloßbergmuseum geladen. Dort wird fleißig gestemmt, gegraben und gebaut. Zu Muttertag 2020, im Kulturjahr, soll das Museum in und um die Kanonenbastei fertig sein.

Bollwerk aus dem 16. Jahrhundert

Die Mauern aus den Jahren rund um 1555 waren ehemals die Verteidigungsanlage von Graz, ein Bollwerk gegen fremde Eindringlinge. Später wurden die Gemäuer auch als Staatsgefängnis genutzt, noch später wurde das Garnisonsmuseum daraus. Seit 2012 gibt es dieses aber auch nicht mehr. Seither fristeten die Kanonen in der Bastei zwar angesichts vieler Besucher kein einsames Dasein, doch bis heute fehlt dem Schloßberg ein eigenes Museum.