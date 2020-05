Das sind die besten Airlines der Welt

Es ist die größte Kundenbefragung der Welt: Alle Jahre wieder befragt das Meinungsforschungsinstitut Skytrax Fluggäste aus 160 Länder für die " World Airline Awards" - und kürt die besten Fluglinien der Welt. Die Platzierungen gelten als weltweiter Maßstab für Leistungen der Fluggesellschaften. Austrian Airlines wurde mit dem ersten Platz in der Kategorie „ Best Airline Staff Service in Europe“ ausgezeichent. Zusätzlich belegt die heimische Fluggesellschaft den ersten Platz in der Kategorie „Best Business Class Catering“. Abschließend wurden die Top 10 Airlines gekürt. Das sind die Ergebnisse:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Cathay Pacific Airways

4. Turkish Airlines

5. Emirates

6. Etihad Airways

7. ANA All Nippon Airways

8. Garuda Indonesia

9. EVA Air

10. Qantas Airways