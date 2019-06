Warten lohnt sich: Die schrägsten Bushaltestellen der Welt

In Japan wartet man in Früchten: Die Stadt Konagai in Japan verfügt über vierzehn fruchtige Bushaltestellen, die ursprünglich für eine Ausstellung mit dem Thema Reisen 1990 in Osaka entworfen wurden. Die Messe war so erfolgreich, dass andere Städte die Idee kopierten und eigene Ausstellungen veranstalteten. Die fruchtförmigen Bushaltestellen wurden nach Konagai gebracht, um Menschenmassen in die Küstenstadt an der Ariake Sea zu locken. Seitdem locken eine Erdbeere, eine Wassermelone, eine Tomate und eine Orange Reisende an.