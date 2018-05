Wo Ferienwohnungen günstig sind

Blaue Buchten auf Sardinien, feine Sandstrände in Spanien oder grüne Landschaften in der Toskana: Die Mittelmeerregion ist seit langer Zeit eine der liebsten Feriendestinationen der Österreicher. Nicht zuletzt wegen des sonnigen Wetters und der Möglichkeit, auf unterschiedliche Arten Urlaub zu machen. Doch so vielfältig die beliebten Reiseziele sind, so unterschiedlich sind die Preise für Ferienunterkünfte in der Sommersaison. www.Tripping.com/de, die weltweit größte Suchmaschine für Ferienwohnungen und Kurzzeitvermietungen, hat die Preisunterschiede von 35 beliebten Urlaubsregionen für den Zeitraum vom 1. Juni bis 30. September 2018 erhoben und die Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr analysiert.

Die teuersten Ziele

Wer auf Ibiza Urlaub machen möchte, muss für eine Übernachtung am tiefsten in die Tasche greifen. Gegenüber 2017 sind die Preise zwar um 18 Prozent gesunken, aber mit durchschnittlich rund 774 Euro pro Nacht führt die beliebte Baleareninsel auch in diesem Jahr die Liste der teuersten Apartments an. Doch auch an der Amalfiküste kostet eine Ferienunterkunft durchschnittlich 720 Euro pro Nacht. Somit ist auf dem italienischen Küstenabschnitt ein Preisanstieg von fast 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Das französische Saint-Tropez liegt mit durchschnittlich 646 Euro pro Nacht auf Platz drei der teuersten Sommerziele.

Das Mittelfeld

Im mittleren Preissegment liegen viele spanische Reiseziele, wie zum Beispiel die Metropole Barcelona. Hier kosten Ferienwohnungen im Durchschnitt 243 Euro pro Nacht. Auf Menorca wird es bereits mit 219 Euro etwas günstiger. Im gleichen Preissegment können Urlauber in Lloret de Mar übernachten. Hier können Ferienunterkünfte bereits für durchschnittlich 210 Euro pro Nacht gebucht werden.