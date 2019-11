Wo das Fernweh geweckt wird: "Photo + Adventure" Messe in Wien

Reisen und Fotografieren gehen oft Hand in Hand. Diese Verbindung macht sich auch die seit Jahren erfolgreiche Messe „Photo + Adventure“ zu eigen. Von 9. bis 10. November 2019 vollbringt sie in der Messe Wien wieder die Vereinigung der Themen Fotografie, Film, Reise und Naturerlebnis und bietet alles, was das Fotografenherz höher schlagen lässt und das Fernweh weckt. Es gibt Fotoausstellungen, Fachvorträge, Seminare und Workshops, aber auch Kontakt zu Reiseanbietern, Ländern und -regionen. Naturnahe Vereine bieten dem reisenden Publikum neue Ideen, um ihre Vorstellungen von Reise und Abenteuer umzusetzen. Fotografen aus aller Welt geben sich die Klinke in die Hand.

Darunter Heinz Zak, Bergsteiger und Slackline-Pionier, der seine „Klangwelt Berge“ gemeinsam mit drei Musikern live inszeniert. Starfotograf Andreas H. Bitesnich berichtet in einem Vortrag über seine 29-jährige Karriere und präsentiert seinen Bildband „India“. In einem Workshop teilt Fabio Antenore seine Erfahrungen mit der Technik Timeblending. Präsentiert werden Stücke der diesjährigen Fotowettbewerbe zum Thema „Heimat“ und „Catch your own Gallery“.

Im Vordergrund steht Reisen als Erlebnis und Abenteuer – von der adrenalingetriebenen oder sportlichen Herausforderung über die Entdeckung urbaner Geheimnisse.

Infos

An zwei Messetagen werden Besuchern mehr als 50 Seminare und Workshops, 70 Reise- und Fachvorträge, Fotoausstellungen, 2 Saalbühnen, zusätzliche Ausstellerbühnen und Fotoshooting Areas geboten. Eintritt an der Tageskasse: 16,50 €, ermäßigte Tickets und im Online-Vorverkauf: 14,50 €. Schüler und Studenten zahlen 12 bzw. 9 € (ermäßigt). Seminare und Workshops sind zusätzlich kostenpflichtig – Buchung und weitere Infos: photoadventure.at