"Das Triest" umgebaut: Neues Bistro und mehr Zimmer

Neben dem Haubenrestaurant " Collio" und der " Silver Bar" gibt es seit dem Umbau mit dem Bistro "Porto" ein drittes gastronomisches Angebot im Haus. Das Bistro, das vom Architekturbüro BEHF, das unter anderem das "Motto am Fluss" gestaltet hat, eingerichtet wurde, verfügt in den Sommermonaten über einen Schanigarten mit 60 Sitzplätzen am Rilkeplatz. Italienische Spezialitäten gibt es aber auch zum Mitnehmen: In den Räumlichkeiten einer alten Apotheke bietet ein Feinkostenladen unter anderem Weine, Grappas, Öle und traditionelle Süßspeisen an.